За неделю КПВВ в Станице Луганской пересекли 13 065 человек

По распоряжению Командующего объединенных сил все КПВВ с украинской стороны на линии разграничения открыты для пропуска ежедневно с 8.00 до 16.00.

В то же время российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорск» и «Марьинка».

За прошедшую неделю пропускные операции с оккупированными Россией территориями Луганской и Донецкой областей ежедневно осуществлялись только через пешеходный КПВВ «Станица Луганская».

В течение недели в этом КПВВ военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили проход на временно оккупированную территорию 7296 человек, а на контролируемую территорию - 5769 человека.

В Донецкой области движение дорожным коридором до контрольного пункта «Новотроицкое» российские оккупанты открывают только дважды в неделю.

За неделю через этот КПВВ последовали 580 граждан и 92 транспортных средства в сторону временно оккупированной части Донецкой области, а 599 граждан и 88 транспортных средств - в направлении контролируемой территории.

Кроме того, пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 7 граждан. Пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.

Также пограничники обнаружили 5 граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично недействительным документам. В полицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.

Через КПВВ «Новотроицкое» и КПВВ «Счастье» проехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлены сантехнические материалы, мебель, одежда и продуктовые наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил более 36 тонн.

Во время действия в Украине «зеленого» уровня эпидемической опасности, граждане прибывающие на контролируемую территорию могут пересекать линию разграничения без прохождения самоизоляции и обязательных тестов на COVID-19.

Иностранцам для пересечения линии разграничения необходимо иметь полис медицинского страхования.