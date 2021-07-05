Заместитель МИД Польши Марцин Пшидач предложил организовать туры по Луганской области для польских инвесторов

Первый заместитель председателя облгосадминистрации Алексей Смирнов встретился с польской делегацией во главе с заместителем Министра иностранных дел Республики Польша Марцином Пшидачем.

В приветственном слове первый заместитель председателя ОГА поблагодарил членов делегации за визит и экономическую и политическую поддержку Украины и Луганской частности. Он привел ряд международных проектов, реализуемых в области, где привлеченные средства Польши. Так, правительство партнерской страны профинансировал одно из приоритетных направлений деятельности ПРООН в Восточной Украине, а именно: создание рабочих мест и источников для заработка среди переселенцев и громад, наиболее пострадавших от конфликта. Так, в течение 2015-2020 годов при помощи ПРООН было реализовано три проекта.

В свою очередь Марциал Пшидач отметил, что правительство и народ Польши поддерживают территориальную целостность, независимость и европейский путь развития нашей страны.

Вместе с тем, он отметил необходимость восстановления системы безопасности Луганской области, чтобы противодействовать российской вооруженной агрессии.

Также он сказал, что Луганская область нуждается в инвестициях в подавляющее большинство отраслей экономики региона. Он отметил, что области нужно найти контрагентов в Польше, которые бы презентовали регион для польского бизнеса. Для этого он предложил организовывать туры по Луганской области для возможных польских инвесторов.