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Верховная Рада назначила ценителя научных работ Кивы новым министром МВД

Сегодня, 12:39 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада назначила депутата Слуги народа Дениса Монастырского новым министром внутренних дел вместо уволенного Арсена Авакова. Соответствующее решение было принято сегодня Верховной Радой.

За назначение Монастырского министром внутренних дел проголосовал 271 депутат. Голосов против не было, воздержались 44 нардепа, не голосовали — 32.

Главным приоритетом своей работы Монастырский назвал «обеспечение безопасности граждан и государства», а также «повышение уровня доверия к правоохранительным органам. Он, в частности, пообещал бороться с «ворами в законе», организованной преступностью, наркотрафиком, «правоохранителями, которые используют свои полномочия для обогащения».
Монастырский возглавлял в Раде комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Во время избирательной кампании 2019 года отвечал за это направление в команде Зеленского — именно президент рекомендовал назначить его главой МВД.

До политической карьеры работал преподавателем в Хмельницком университете управления и права, юристом, экспертом Украинского института будущего. Также был членом конкурсной комиссии по формированию Госбюро расследований.

Во время работы в Верховной Раде отметился попыткой  противодействия законопроекту, возвращающего уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Подпись Монастырского стоит и на письме, подтверждающем высокий потенциал и практическое применение «научной работы» нардепа Ильи Кивы.


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