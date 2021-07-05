Российские боевики обстреляли дома мирных жителей в Нью-Йорке из артиллерии - фото

Российские боевики обстреляли дома мирных жителей в Нью-Йорке из артиллерии - фотоСегодня, 09:51
Фото: Павел Кириленко/Facebook
15 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.
В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Причепиловка из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Новоалександровка враг применял противотанковые ракетные комплексы.
В Донецкой области российские боевики обстреляли поселок Нью-Йорк (бывшее Новгородское) - из артиллерии калибром 122 мм и тяжелых минометов 120 мм боевики вели огонь по жилым домам мирных жителей.
В поселке Широкино оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-го калибра.
В районе населенного пункта Марьинка боевики обстреливали ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевое травмирования. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника - тяжелое, других - удовлетворительное.
В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.