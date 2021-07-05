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Российские боевики обстреляли дома мирных жителей в Нью-Йорке из артиллерии - фото

Сегодня, 09:51 citynews.net.ua | Напечатать

Фото: Павел Кириленко/Facebook

15 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Причепиловка из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Новоалександровка враг применял противотанковые ракетные комплексы.

В Донецкой области российские боевики обстреляли поселок Нью-Йорк (бывшее Новгородское) - из артиллерии калибром 122 мм и тяжелых минометов 120 мм боевики вели огонь по жилым домам мирных жителей.

  

В поселке Широкино оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Марьинка боевики обстреливали ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевое травмирования. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника - тяжелое, других - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.


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Российские боевики обстреляли дома мирных жителей в Нью-Йорке из артиллерии - фото