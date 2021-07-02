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Интерпол объявил в розыск украинского экс-нардепа Константина Жеваго

Вчера, 18:50 citynews.net.ua | Напечатать

Интерпол объявил бывшего украинского нардепа и экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго в международный розыск. Его ищут по делу о растрате 113 млн долларов.
Как сообщает ГБР, в Украине 27 сентября 2019 года экснардепу было сообщено о подозрении в растрате 113 млн долларов США как бывшему владельку АО «Банк «Финансы и Кредит»

По мнению следователей, подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем.

После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка.

После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.

В Луганской области группа «Финансы и Кредит» контролировала Стахановский завод технического углерода и Стахановский вагоностроительный завод.


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