Интерпол объявил в розыск украинского экс-нардепа Константина Жеваго

Интерпол объявил в розыск украинского экс-нардепа Константина ЖевагоВчера, 18:50
Интерпол объявил бывшего украинского нардепа и экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго в международный розыск. Его ищут по делу о растрате 113 млн долларов.
Как сообщает ГБР, в Украине 27 сентября 2019 года экснардепу было сообщено о подозрении в растрате 113 млн долларов США как бывшему владельку АО «Банк «Финансы и Кредит»
По мнению следователей, подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем.
После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка.
После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.
В Луганской области группа «Финансы и Кредит» контролировала Стахановский завод технического углерода и Стахановский вагоностроительный завод.