Интерпол объявил в розыск украинского экс-нардепа Константина Жеваго

Интерпол объявил бывшего украинского нардепа и экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго в международный розыск. Его ищут по делу о растрате 113 млн долларов.

Как сообщает ГБР, в Украине 27 сентября 2019 года экснардепу было сообщено о подозрении в растрате 113 млн долларов США как бывшему владельку АО «Банк «Финансы и Кредит»

По мнению следователей, подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем.

После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка.

После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.

В Луганской области группа «Финансы и Кредит» контролировала Стахановский завод технического углерода и Стахановский вагоностроительный завод.