Рада освободила переселенцев от штрафов за невыплату кредитов

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» относительно освобождения внутренне перемещенных лиц от неустойки по кредитам и займам, которые были оформлены до 14 апреля 2014 года.

Соответствующее решение на заседании 14 июля, поддержало 339 народных депутатов.

В 2014 году государство приняло ряд законодательных актов, направленных на защиту лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской, Донецкой областях и временной оккупации АР Крым.

В частности, предусмотрена норма об освобождении лиц, проживающих в районах проведения антитеррористической операции, от начисления пени и штрафов на основную сумму задолженности по кредитам и займам, которые были оформлены ВПО до 14 апреля 2014 года.

Однако, антитеррористическая операция, в период которой вводились ограничения по начислению пени и штрафов, закончилась весной 2018 года, формально дало основания кредиторам считать отсутствовать какие-либо ограничения в начислениях.

В связи с этим, возникла необходимость в урегулировании данного вопроса на законодательном уровне.

Поэтому, реализация принятого документа позволит уменьшить финансовую нагрузку на должников из числа ВПО по договорам кредита и займа учитывая потерю ими постоянных источников дохода и имущества.

Основными проблемными вопросами, которые решает принят Закон являются:

освобождение лиц, утративших место жительства и получения дохода, от негативных последствий невыполнения ими денежных обязательств;

признание государством вооруженной агрессии Российской Федерации на Востоке Украины и временной оккупации АР Крым обстоятельствами, исключающими ответственность пострадавших от этого лиц, без необходимости доказывать это в судебном порядке.

Принятый документ ограничивает размер процентов за пользование кредитом (займом), которые начисляются в течение установленного договором времени согласно статей 1048 и 10561 Гражданского кодекса Украины.

Отныне общая сумма процентов по договорам кредита и договорам займа, должниками в которых внутренне перемещенные лица, не может превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока исполнения основного обязательства.

Также, Закон запрещает начислять внутренне перемещенным лицам неустойку по займам и кредитам, взятым до 14 апреля 2014 года, в качестве обеспечения исполнения обязательства и взыскивать с них убытки, фактически является признанием со стороны государства объективных обстоятельств, которые привели к невозможности этих лиц обслуживать долги должным образом.