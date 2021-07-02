В Луганской области ожидается аномальная жара до 39 градусов

По прогнозам синоптиков в Луганскую область идет аномальная жара - ожидается температура до +39 градусов.

В северных районах области ожидается +35-+38 градусов тепла.

Больше всего жаркий фронт затронет Меловое, Луганск, Счастье, Новоайдарский район и Станицу Луганскую, где в воскресенье, 18 июля, синоптики прогнозируют +37 - +39 градусов тепла.

Важно помнить, что в городах температура будет еще выше за счет нагревания асфальтного покрытия, поэтому фактически температура воздуха превысит 40 градусов тепла.

Специалисты Центра общественного здоровья МОЗ Украины советуют за экстремальной жары не находиться на солнце, особенно с 11:00 до 16:00, когда оно жжет сильнее.

Лучше всего - помещение с кондиционером. Если нет такой возможности, зайдите в торговый центр или другое общественное помещение, чтобы охладиться.

Обязательно прикрывайте голову от палящих лучей, носите солнцезащитные очки. Наполняйте клетки своего организма влагой, потребляя больше обычной воды, а не сладкие газированные напитки, которые только усиливают жажду.

Особое внимание уделите детям, позаботьтесь, чтобы малыш находился в тени, особенно в жаркие часы.