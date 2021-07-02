В Луганской области 21 новый случай COVID-19

За 14 июля в Луганской области лабораторно подтвержден 21 новый случай COVID-19.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26803 заболевших. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 960 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 623 новых подтвержденных случая COVID-19, госпитализировали 387 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус.

От осложнений умерли 20 больных, выздоровели 589 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего подтвержденных случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировали в Киеве - 177, Одесской - 57, Житомирской - 33, Донецкой - 32 и Киевской - 31 областях.