В Северодонецке выделили 1,9 млн гривень на инсулин для диабетиков

В Северодонецке за счет субвенций из государственного бюджета выделены средства на обеспечение инсулином больных сахарным диабетом.

Об этом сообщили в Северодонецкой ВЦА.

Согласно распоряжению главы военно-гражданской администрации Александра Стрюка, средства на обеспечение больных сахарных диабетом в сумме 1 964 784 гривень выделены из общего фонда бюджета.

Этим же распоряжением выделены 1,25 млн гривень на повышение доступности широкополосного доступа в интернет в сельской местности.

Также за счет субвенции из государственного бюджета предусмотрено 22,86 млн гривень на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.Синецькой в Северодонецк.

За счет средств местного бюджета выделены средства на перевозку детей поселка Сиротино, пострадавшего в результате пожаров, на оздоровление и отдых в поселок Белые Ослов Ивано-Франковской области в сумме 100 000 грн.