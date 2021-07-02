В Северодонецке выделили 1,9 млн гривень на инсулин для диабетиков

В Северодонецке выделили 1,9 млн гривень на инсулин для диабетиковСегодня, 17:44
В Северодонецке за счет субвенций из государственного бюджета выделены средства на обеспечение инсулином больных сахарным диабетом.
Об этом сообщили в Северодонецкой ВЦА.
Согласно распоряжению главы военно-гражданской администрации Александра Стрюка, средства на обеспечение больных сахарных диабетом в сумме 1 964 784 гривень выделены из общего фонда бюджета.
Этим же распоряжением выделены 1,25 млн гривень на повышение доступности широкополосного доступа в интернет в сельской местности.
Также за счет субвенции из государственного бюджета предусмотрено 22,86 млн гривень на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.Синецькой в Северодонецк.
За счет средств местного бюджета выделены средства на перевозку детей поселка Сиротино, пострадавшего в результате пожаров, на оздоровление и отдых в поселок Белые Ослов Ивано-Франковской области в сумме 100 000 грн.