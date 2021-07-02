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Луганские пограничники задержали на границе контрабанду 2 млн рублей 

Сегодня, 16:22 citynews.net.ua | Напечатать

Пограничники из состава Объединенных сил предотвратили незаконный вывоз из Украины двух миллионов российских рублей.

Во время пограничного контроля военнослужащие Луганского отряда из состава Объединенных сил обратили внимание на нервное поведение женщины.

Учитывая имеющиеся риски возможного перемещения запрещенных предметов, пограничники приняли решение о дополнительном досмотр вещей гражданки Украины.

Совместно с работниками Государственной фискальной службы Украины в личных вещах гражданки обнаружили 2 млн российских рублей.

Сумма в гривневом эквиваленте равна 730 000 гривням и значительно превышает разрешенную законодательством Украины для перемещения через государственную границу.

Женщина объяснила, что средства она перевозила по просьбе знакомого, который обещал ей за эту услугу вознаграждение.

В отношении гражданки Украины составлены документы административного производства. Российские миллионы изъяты в установленном порядке.


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