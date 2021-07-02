СБУ вызвала нардепа Бойко и еще 4 нардепов по делу «Харьковских соглашений»

Служба безопасности Украины вызвала на допрос 5 народных депутатов по так называемому делу «Харьковских соглашений».

Согласно информации на сайте СБУ на допрос вызвали Юрия Бойко (ОПЗЖ), Виталия Борта (ОПЗЖ), Сергея Ларина (ОПЗЖ), Игорь Палица (За будущее) и Дмитрий Шпенов (внефракционный).

Указанные граждане Украины были вызваны на допрос по так называемому делу «Харьковских соглашений». Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ

Все эти граждане были народными депутатами в 2010 году, когда в Харькове Янукович подписал с президентом РФ Медведевым соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Севастополе (так называемые «харьковские соглашения») в обмен на скидку к цене на газ.

После подписания договора, он был ратифицирован Верховной Радой при непосредственном участии этих нардепов.

Депутатов вызывают на допрос с 19 по 21 июля.