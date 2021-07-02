СБУ разоблачила канал оптовых поставок контрафактных сигарет в Луганской области

СБУ заблокировала межрегиональную схему поставок контрафактной подакцизной продукции на территорию Луганской области. Ежемесячный оборот теневого бизнеса составил более 1,5 млн гривень.

Сделка действовала с начала текущего года.

По данным следствия, руководитель одной из коммерческих структур в Лисичанске наладил канал переправки поддельных сигарет известных брендов на территорию региона. Контрафактную продукцию он получал через почтовые сервисы от своих сообщников из разных регионов страны.

Полученный товар, делец реализовывал в розницу через собственную сеть магазинов и торговых точек.

Во время обысков по адресу проживания организатора схемы, а также в местах хранения и продажи подделки, правоохранители обнаружили более 1100 блоков контрафактных сигарет с фальшивыми марками акцизного сбора на общую сумму 700 тысяч гривень.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Государственной фискальной службой и за процессуального руководства Луганской областной прокуратуры.