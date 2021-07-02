В Счастье спасатели достали из воды трех тонущих подростков 

В Счастье спасатели достали из воды трех тонущих подростковСегодня, 12:14
13 июля 13:37 был осуществлен выезд дежурного караула ДПРЧ-32, в составе двух отделений на Счастьенский городской пляж, для оказания помощи по несчастного случая на воде.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по прибытию к месту вызова личный состав оказал помощь трем подросткам, которые самостоятельно были не в состоянии добраться до берега.
Предотвратить трагедию удалось благодаря своевременному сообщении и оперативным действиям спасателей.
Рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственность.
Также, учитывая количество чрезвычайных происшествий на воде, спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности на водных объектах:
- Детям можно купаться исключительно под наблюдением взрослых, которые хорошо умеют плавать;
- не рекомендуется плавать в воде более 20 минут
- не стоит входить и нырять в воду после длительного пребывания на солнце;
- нельзя заплывать далеко и плавать в одиночестве, особенно если не уверены в собственных силах;
- категорично запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения.