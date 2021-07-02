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В Счастье спасатели достали из воды трех тонущих подростков 

Сегодня, 12:14 citynews.net.ua | Напечатать

13 июля 13:37 был осуществлен выезд дежурного караула ДПРЧ-32, в составе двух отделений на Счастьенский городской пляж, для оказания помощи по несчастного случая на воде.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по прибытию к месту вызова личный состав оказал помощь трем подросткам, которые самостоятельно были не в состоянии добраться до берега.

Предотвратить трагедию удалось благодаря своевременному сообщении и оперативным действиям спасателей.

Рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственность.

Также, учитывая количество чрезвычайных происшествий на воде, спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности на водных объектах:

  • Детям можно купаться исключительно под наблюдением взрослых, которые хорошо умеют плавать;
  • не рекомендуется плавать в воде более 20 минут
  • не стоит входить и нырять в воду после длительного пребывания на солнце;
  • нельзя заплывать далеко и плавать в одиночестве, особенно если не уверены в собственных силах;
  • категорично запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения.

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В Счастье спасатели достали из воды трех тонущих подростков  » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня