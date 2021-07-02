За день мошенники обманули жителей Луганской области на 210 тысяч гривень

За день мошенники обманули жителей Луганской области на 210 тысяч гривеньСегодня, 12:00
В течение суток в подразделения полиции Луганской области поступило 5 сообщений местных жителей о том, что они стали жертвами мошенников и потеряли свои сбережения на общую сумму более 210 тысяч гривень.
Житель города Рубежное перечислил 156 974 грн в качестве предоплаты за автомобиль, объявление о продаже которого он нашел на сайте «miravto.com.ua», однако автомобиль не получил и денежные средства ему не возвращены.
По такой же мошеннической схеме потеряла свои деньги жительница Северодонецка, которая на сайте «Безплатка» нашла объявление о продаже квадроциклов и перечислила в качестве предоплаты 6500 грн, однако товар не получила.
В городе Счастье женщина сообщила неизвестному, который представился работником банка «ПУМБ», реквизиты своей банковской карты и коды с смс-сообщений, после чего с ее карточки были сняты 47 тыс грн.
Таким же образом мошенники обманули жительницу Северодонецка, с карты которой было снято 2931 грн, после того, как она сообщила неизвестному код с смс-сообщения.
В Северодонецке женщина на сайте «board24» нашла объявление о сдаче в аренду квартиры и перечислила арендодателю 6 тыс грн в качестве предоплаты, однако квартиру в аренду не получила и денежные средства ей не возвращены.
Полиция Луганской области не устает ежедневно напоминать:
- При покупке товаров в сети интернет пользуйтесь услугой наложенного платежа! И платите за товар после его получения!
Никогда и никому не сообщайте реквизиты своей банковской карты! Это конфиденциальная информация и она не нужна работникам банков для работы!