За день мошенники обманули жителей Луганской области на 210 тысяч гривень

В течение суток в подразделения полиции Луганской области поступило 5 сообщений местных жителей о том, что они стали жертвами мошенников и потеряли свои сбережения на общую сумму более 210 тысяч гривень.

Житель города Рубежное перечислил 156 974 грн в качестве предоплаты за автомобиль, объявление о продаже которого он нашел на сайте «miravto.com.ua», однако автомобиль не получил и денежные средства ему не возвращены.

По такой же мошеннической схеме потеряла свои деньги жительница Северодонецка, которая на сайте «Безплатка» нашла объявление о продаже квадроциклов и перечислила в качестве предоплаты 6500 грн, однако товар не получила.

В городе Счастье женщина сообщила неизвестному, который представился работником банка «ПУМБ», реквизиты своей банковской карты и коды с смс-сообщений, после чего с ее карточки были сняты 47 тыс грн.

Таким же образом мошенники обманули жительницу Северодонецка, с карты которой было снято 2931 грн, после того, как она сообщила неизвестному код с смс-сообщения.

В Северодонецке женщина на сайте «board24» нашла объявление о сдаче в аренду квартиры и перечислила арендодателю 6 тыс грн в качестве предоплаты, однако квартиру в аренду не получила и денежные средства ей не возвращены.

Полиция Луганской области не устает ежедневно напоминать: