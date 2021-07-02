Евгений Жердев: Плательщики Луганской области перечислили в бюджет более 1,9 млрд гривень ЕСВ

Заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Евгений Жердев сообщил, что в январе - июне 2021 года предприятия и предприниматели Луганской области заплатили в бюджет 1 млрд 967 300 000 гривень единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее ЕСВ).

Этот показатель превышает прошлогодний за аналогичный период на 19,4% или на 319,2 млн гривень.

По его словам, среди основных источников поступлений единого социального взноса - начисление и уплата ЕСВ работодателями по заработной плате наемных работников, от выплат денежного довольствия военнослужащим, а также от физических лиц-предпринимателей, членов фермерских хозяйств и самозанятых лиц.

Евгений Жердев напомнил, что единый взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорций и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Госказначействе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования .