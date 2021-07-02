Три громады Луганской области получили субвенцию на создание служб поддержки пострадавших от насилия

В Луганской области для участия в получении субвенции заявки подали 8 территориальных громад на сумму более 17,6 млн гривень.

В соответствии с распределением, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Украины от 30 июня 2021 № 696-р, субвенцию на сумму более 5 млн грн получили 3 громады:

Лисичанская городская военно-гражданская администрация для реконструкции помещения для обустройства дневного центра социально-психологической помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола (с кризисной комнатой)

Сватовский городской совет для создания дневного центра социально-психологической помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола;

Меловской поселковый совет для обустройства специализированной службы первичного социально-психологического консультирования лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола.

Создание таких специализированных служб станет еще одним шагом к обеспечению действенной защиты прав пострадавших от насилия.

Напомним, в текущем году впервые в государственном бюджете предусмотрена субвенция в размере 274 млн грн местным бюджетам на создание специализированных служб поддержки пострадавшим от насилия.

Указанная субвенция предусмотрена Государственной социальной программе предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола на период до 2025 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2021 № 145.