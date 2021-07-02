» » В Луганской области 24 заболевших и 4 умерших от COVID-19

В Луганской области 24 заболевших и 4 умерших от COVID-19

Сегодня, 10:52 citynews.net.ua | Напечатать

За 13 июля в Луганской области лабораторно подтверждено 24 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26782 случая коронавируса. От осложнений умерли 960 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
По данным Министерства охраны здоровья, за 13 июля госпитализированы - 409 человек, 25 пациентов умерли, выздоровели - 797 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 165, Киевской - 39, Одесской - 36, Донецкой - 31 и Днепропетровской - 31 областях.

За все время пандемии в Украине заболело COVID-19 - 2 242 245 человек, выздоровели - 2179076 человек, умерли от осложнений - 52665.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:44

В Северодонецке выделили 1,9 млн гривень на инсулин для диабетиков

Сегодня, 16:22

Луганские пограничники задержали на границе контрабанду 2 млн рублей 

Сегодня, 16:16

СБУ вызвала нардепа Бойко и еще 4 нардепов по делу «Харьковских соглашений»

Сегодня, 14:59

СБУ разоблачила канал оптовых поставок контрафактных сигарет в Луганской области

Сегодня, 13:22

Верховная Рада приняла второй необходимый закон для реформы правосудия в Украине

Сегодня, 12:14

В Счастье спасатели достали из воды трех тонущих подростков 

Сегодня, 12:00

За день мошенники обманули жителей Луганской области на 210 тысяч гривень

Сегодня, 11:30

Евгений Жердев: Плательщики Луганской области перечислили в бюджет более 1,9 млрд гривень ЕСВ

Сегодня, 11:09

Три громады Луганской области получили субвенцию на создание служб поддержки пострадавших от насилия

Сегодня, 10:52

В Луганской области 24 заболевших и 4 умерших от COVID-19

Сегодня, 10:36

За сутки на Донбассе 1 погибший и 6 раненых. Луганская область под огнем тяжелой артиллерии

Вчера, 22:00

Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. У Зеленского готовят замену

Новости Украины:

Вчера, 15:17

В Киеве установлен очередной температурный рекорд

12-07-2021, 13:19

Ше.Fest мандрує країною: Ірпінь

12-07-2021, 09:51

В Киеве с 12 июля до 20 августа фуникулер закроют на плановый ежегодный ремонт

8-07-2021, 17:09

Госэкоинспекция планирует оперативнее выявлять экологические преступления в Одесской области

8-07-2021, 15:01

В Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы с Москвой

8-07-2021, 10:56

В оккупированные части Луганской и Донецкой областей направили 60 тонн помощи от Красного креста

8-07-2021, 10:39

В Киеве ограничили въезд грузовиков из-за жары

7-07-2021, 12:22

Стрельба в Киеве: ранен полицейский и гражданский

5-07-2021, 17:24

Необычный досуг на вечер: онлайн-игры на двоих с интересным управлением

5-07-2021, 12:25

Из-за ливневых дождей в Одессе подтоплены десятки улиц и ограничили движение троллейбусов

5-07-2021, 12:22

В Киеве временно ограничили движение по ул Ивана Франка

2-07-2021, 15:26

В Киеве 4 июля закроют станцию метро «Дворец спорта»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

В Луганской области 24 заболевших и 4 умерших от COVID-19 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня