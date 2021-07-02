В Луганской области 24 заболевших и 4 умерших от COVID-19

За 13 июля в Луганской области лабораторно подтверждено 24 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26782 случая коронавируса. От осложнений умерли 960 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным Министерства охраны здоровья, за 13 июля госпитализированы - 409 человек, 25 пациентов умерли, выздоровели - 797 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 165, Киевской - 39, Одесской - 36, Донецкой - 31 и Днепропетровской - 31 областях.

За все время пандемии в Украине заболело COVID-19 - 2 242 245 человек, выздоровели - 2179076 человек, умерли от осложнений - 52665.