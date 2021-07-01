В оккупированные Луганск и Донецк из РФ привезли новую эпидемию COVID-19

Оккупировавшая часть Донецкой области российская группировка «ДНР» признает 44 608 заболевших COVID-19: 37 484 человек выписаны, 3 386 — скончались. За неделю выявлено 8912 новых случаев болезни и 729 умерших.

В оккупированном Луганске подтверждают всего 5539 случаев COVID-19 выписали 4637 человек, 499 — умер. При этом только за последнюю неделю выявлен 1051 новый случай болезни и 78 умерших.

Столь низкий уровень выявленных случаев коронавируса вызван отсутсвием оборудования и реактивов для проведения тестов на COVID-19.

Также в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей полностью отсутствует какая-либо вакцина от коронавируса, даже производства РФ, эффективность которой находится под сомнением.

На подконтрольной Украине территории Луганской области за неделю выявлено 1455 новых случаев COVID-19 и 126 летальных случая.

В Донецкой области за неделю зафиксировано 7344 заболевших и 341 летальный случай.

В течение прошлой недели, с 5 по 11 июля, в Украине сделали рекордное количество прививок - 563 000 952.

По данныем СНБО, в течение 7 дней первую дозу вакцины получили 236 704 человека, вторую - 327 248.

Темп вакцинации в Украине продолжает расти - рекордное количество прививок делают уже шестую неделю подряд.