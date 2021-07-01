В ГУР заявили об угрозе украинской государственности со стороны «Русского центра»

Пока ставленики Зеленского в СБУ разрешают выступать в Украине «послам» русского мира — Басте, Моргенштерну, Меладзе, военные бьют тревогу и заявляют о новых угрозах со стороны России инструментами «культурной политики».

Как сообщают в ГУР, для воздействия на население временно оккупированных территорий страна-агрессор использует специально созданные социокультурные фонды и центры.

Одним из инструментов «мягкой силы» российской оккупационной администрации является фонд «Русский мир».

Председателем попечительского совета фонда назначен заместитель руководителя Администрации Президента РФ и основного реализатора политики России на украинском направлении Дмитрия Козака.

Под прикрытием этого фонда на временно оккупированной территории востока Украины было открыто представительство так называемого международного культурного проекта «Русский центр», который координирует работу местных органов для осуществления гуманитарной и культурной агрессии против Украины.

Военная разведка Украины отмечает, что основные усилия так называемые гуманитарные подразделения страны-оккупанта направляют на полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях.

Среди наиболее знаковых мероприятий с участием Проекта «Русский центр» стали интеграционный форум «Русский Донбасс», международный медицинский форум Донбасса «Наука побеждать … болезнь», международный джазовый фестиваль «Джаз-форум», международный фестиваль фортепианного искусства «Пиано-форум», международная акция «Ангелы», международный молодежный форум «Евразия Global».

При посредничестве центра на оккуптрованных территориях Луганской и Донецкой областей было проведено более 50 концертов российских деятелей культуры, среди которых Л. Милявская, И. Дубцова, Г. Лепс, О. Газманов и Р. Газманов, группы «Марсель», «Градусы», «Смысловые Галлюцинации» .

Целью ставится искоренение украинского языка и культуры во всех сферах жизнедеятельности местного населения, внедрение российских стандартов образования в местных учебных заведениях, насаждения искаженных исторических фактов по истории региона, дальнейшее ментальное сближения жителей ОРДЛО с населением РФ.

При этом, в Офисе президента Зеленского и СБУ не видят аналогичную угрозу подконтрольным Украине территориям со стороны выступавших в оккупированном Крыму российских исполнителей, которых пускают в страну и разрешают концерты.