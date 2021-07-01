» » В ГУР заявили об угрозе украинской государственности со стороны «Русского центра»

В ГУР заявили об угрозе украинской государственности со стороны «Русского центра»

Вчера, 10:28 citynews.net.ua | Напечатать

Пока ставленики Зеленского в СБУ разрешают выступать в Украине «послам» русского мира — Басте, Моргенштерну, Меладзе, военные бьют тревогу и заявляют о новых угрозах со стороны России инструментами «культурной политики».

Как сообщают в ГУР, для воздействия на население временно оккупированных территорий страна-агрессор использует специально созданные социокультурные фонды и центры.
Одним из инструментов «мягкой силы» российской оккупационной администрации является фонд «Русский мир».

Председателем попечительского совета фонда назначен заместитель руководителя Администрации Президента РФ и основного реализатора политики России на украинском направлении Дмитрия Козака.

Под прикрытием этого фонда на временно оккупированной территории востока Украины было открыто представительство так называемого международного культурного проекта «Русский центр», который координирует работу местных органов для осуществления гуманитарной и культурной агрессии против Украины.

 

Военная разведка Украины отмечает, что основные усилия так называемые гуманитарные подразделения страны-оккупанта направляют на полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях.

Среди наиболее знаковых мероприятий с участием Проекта «Русский центр» стали интеграционный форум «Русский Донбасс», международный медицинский форум Донбасса «Наука побеждать … болезнь», международный джазовый фестиваль «Джаз-форум», международный фестиваль фортепианного искусства «Пиано-форум», международная акция «Ангелы», международный молодежный форум «Евразия Global».

При посредничестве центра на оккуптрованных территориях Луганской и Донецкой областей было проведено более 50 концертов российских деятелей культуры, среди которых Л. Милявская, И. Дубцова, Г. Лепс, О. Газманов и Р. Газманов, группы «Марсель», «Градусы», «Смысловые Галлюцинации» .

Целью ставится искоренение украинского языка и культуры во всех сферах жизнедеятельности местного населения, внедрение российских стандартов образования в местных учебных заведениях, насаждения искаженных исторических фактов по истории региона, дальнейшее ментальное сближения жителей ОРДЛО с населением РФ.

При этом, в Офисе президента Зеленского и СБУ не видят аналогичную угрозу подконтрольным Украине территориям со стороны выступавших в оккупированном Крыму российских исполнителей, которых пускают в страну и разрешают концерты.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:00

Встрече Зеленского и Меркель: последняя попытка достичь компромисса по поводу Донбасса

Вчера, 15:30

Луганская область на предпоследнем месте по вакцинации от COVID-19

Вчера, 14:30

В Луганской области аэроразведка помогла найти гигантскую плантацию конопли

Вчера, 13:03

В оккупированные Луганск и Донецк из РФ привезли новую эпидемию COVID-19

Вчера, 12:31

В ЕС продлили санкции в отношении России за оккупацию части Луганской и Донецкой областей

Вчера, 11:21

За сутки в Украине утонули 32 человека, из них - пятеро детей

Вчера, 10:28

В ГУР заявили об угрозе украинской государственности со стороны «Русского центра»

Вчера, 09:33

В Донецкой области российские боевики впервые обстреляли поселок Нью-Йорк после переименования

Вчера, 09:28

Почти 60% украинцев считают что при Зеленском их уровень жизни ухудшился

11-07-2021, 12:54

В Луганской области три новых случая COVID-19

11-07-2021, 12:51

Российские боевики уже неделю обстреливают украинские позиции из артиллерии. Зеленский молчит

9-07-2021, 12:48

СБУ обнаружила в Луганской области тайник с оружием: владелец арсенала задержан

Новости Украины:

Вчера, 13:19

Ше.Fest мандрує країною: Ірпінь

Вчера, 09:51

В Киеве с 12 июля до 20 августа фуникулер закроют на плановый ежегодный ремонт

8-07-2021, 17:09

Госэкоинспекция планирует оперативнее выявлять экологические преступления в Одесской области

8-07-2021, 15:01

В Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы с Москвой

8-07-2021, 10:56

В оккупированные части Луганской и Донецкой областей направили 60 тонн помощи от Красного креста

8-07-2021, 10:39

В Киеве ограничили въезд грузовиков из-за жары

7-07-2021, 12:22

Стрельба в Киеве: ранен полицейский и гражданский

5-07-2021, 17:24

Необычный досуг на вечер: онлайн-игры на двоих с интересным управлением

5-07-2021, 12:25

Из-за ливневых дождей в Одессе подтоплены десятки улиц и ограничили движение троллейбусов

5-07-2021, 12:22

В Киеве временно ограничили движение по ул Ивана Франка

2-07-2021, 15:26

В Киеве 4 июля закроют станцию метро «Дворец спорта»

1-07-2021, 14:17

В Одессе пограничники обнаружили кокаин на 10 млн долларов в контейнере с бананами

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

В ГУР заявили об угрозе украинской государственности со стороны «Русского центра» » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня