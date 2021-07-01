Почти 60% украинцев считают что при Зеленском их уровень жизни ухудшился

Почти 60% украинцев считают, что при президентстве Владимира Зеленского уровень жизни людей в Украине ухудшился. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра SOCIS , проведенного 25-30 июня 2021.

Социологи спросили респондентов, как, по их мнению, изменилась ситуация в различных сферах жизни при президентстве Зеленского. 58,8% опрошенных заявили, что уровень жизни людей ухудшилось. Еще 32,2% высказали мнение, что он при нынешней власти не изменился. Улучшение уровня жизни заметили только 7,2% респондентов.

Кроме того, 52,2% опрошенных заявили об ухудшении ситуации в экономике страны при президенте Зеленского (35,8% не заметили изменений, а 9% заявили об улучшении).

Половина украинцев (50%) не заметили изменений в сфере свободы слова и демократии при нынешней власти (об ухудшении ситуации заявили 28,4%, а об улучшении - 18,1%).

Кроме того, 45,5% респондентов заявили, что не заметили изменений в сфере обороноспособности страны (29,7% заявили об ухудшении ситуации, а 19% об улучшении).

Что касается международной поддержки Украины, то об ухудшении ситуации заявили 34,8% опрошенных. В то же время 42% не заметили каких-либо изменений. Улучшение ситуации увидели 18,2% респондентов.

В ходе опроса 32,2% украинцев заявили об ухудшении ситуации в сфере борьбы с коррупцией при нынешней власти (45% считают, что изменений не произошло, а 19,7% заметили улучшение).

Что касается решения вопроса временно оккупированного Крыма и Донбасса, то не заметили каких-либо изменений 64,2% опрошенных. В то же время 26,4% заявили об ухудшении ситуации и лишь 6,3% - об улучшении.

Респондентам также задали вопрос, кто, по их мнению, несет основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране. Больше всего опрошенных - 35% - заявили, что ответственный президент Владимир Зеленский. Еще 32,2% возлагают ответственность на Кабинет Министров, а 18,9% - на Верховную Раду.

Исследование проводилось методом телефонного опроса Сати (computer assisted telephone interviewing) с использованием планшетов. Было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0,95): (доверительный интервал): +/- 2.4% для показателей близких к 50%, +/- 2.1% для показателей, близких к 25%, погрешность +/- 1.5% - для показателей близких к 10% и +/- 1.1% - для показателей, близких к 5%.