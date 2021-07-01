В Луганской области 17 новых случаев COVID-19

В Луганской области за 8 июля лабораторно подтверждены 17 новых случаев COVID-19.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск - 3, Рубежное - 1, Северодонецк - 3, Беловодск - 1, Кременная - 1, Марковка - 1, Новоайдар - 2, Попасная - 1, Станица Луганская - 2, Старобельск - 1, Троицк - 1.

За все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 711 случаях.

Выздоровели - 25561 человек, умерло 954 человека.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 12,2 (при пороговом 60).

По данным Министерства здравоохранения, в Украине за сутки выявлено 655 новых случаев; летальных - 12; осуществлено 41607 тестирований; выздоровели 885 человек.(09:00)

Всего с начала пандемии в Украине выявлено 2 240 246 подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 572 летальных, 2 176 110 человек выздоровели.