» » В Луганской области 17 новых случаев COVID-19

В Луганской области 17 новых случаев COVID-19

Сегодня, 11:25 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за 8 июля лабораторно подтверждены 17 новых случаев COVID-19. 

География выявленных заболеваний:
Лисичанск - 3, Рубежное - 1, Северодонецк - 3, Беловодск - 1, Кременная - 1, Марковка - 1, Новоайдар - 2, Попасная - 1, Станица Луганская - 2, Старобельск - 1, Троицк - 1.

За все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 711 случаях.

Выздоровели - 25561 человек, умерло 954 человека.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 12,2 (при пороговом 60).

По данным Министерства здравоохранения, в Украине за сутки выявлено 655 новых случаев; летальных - 12; осуществлено 41607 тестирований; выздоровели 885 человек.(09:00)

Всего с начала пандемии в Украине выявлено 2 240 246 подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 572 летальных, 2 176 110 человек выздоровели.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:48

СБУ обнаружила в Луганской области тайник с оружием: владелец арсенала задержан

Сегодня, 11:25

В Луганской области 17 новых случаев COVID-19

Сегодня, 11:21

Российские боевики в Луганской и Донецкой области обстреливают украинских военных из артиллерии. Есть погибший

Сегодня, 09:28

В Счастье украли на ремонте инфраструктуры 500 тысяч гривень

Сегодня, 09:00

Модераторка от ОБСЕ призвала убрать украинских представителей ОРДЛО на переговорах по Донбассу - Гармаш

Вчера, 17:27

В Северодонецке презентовали фантастический проект новой областной больницы

Вчера, 17:19

ОБСЕ назначила двух новых координаторов рабочих групп ТКГ по урегулированию российской агрессии в Украине

Вчера, 15:52

Офис генпрокурора проверит сотрудничество Лукашенко с захватившими Луганск российскими боевиками

Вчера, 15:44

В Луганской области оккупированные Славяносербск и Долгое остались без воды из-за аварии

Вчера, 15:14

В Станично-Луганском районе незаконно вырубили 190 деревьев

Вчера, 15:05

Семьям 14 политзаключенных в РФ украинцев перечислили по 100 тысяч гривень на оплату услуг адвокатов

Вчера, 11:45

МОМ помогло отремонтировать пострадавшую от российского обстрела больницу в Марьинке

Новости Украины:

Вчера, 17:09

Госэкоинспекция планирует оперативнее выявлять экологические преступления в Одесской области

Вчера, 15:01

В Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы с Москвой

Вчера, 10:56

В оккупированные части Луганской и Донецкой областей направили 60 тонн помощи от Красного креста

Вчера, 10:39

В Киеве ограничили въезд грузовиков из-за жары

7-07-2021, 12:22

Стрельба в Киеве: ранен полицейский и гражданский

5-07-2021, 17:24

Необычный досуг на вечер: онлайн-игры на двоих с интересным управлением

5-07-2021, 12:25

Из-за ливневых дождей в Одессе подтоплены десятки улиц и ограничили движение троллейбусов

5-07-2021, 12:22

В Киеве временно ограничили движение по ул Ивана Франка

2-07-2021, 15:26

В Киеве 4 июля закроют станцию метро «Дворец спорта»

1-07-2021, 14:17

В Одессе пограничники обнаружили кокаин на 10 млн долларов в контейнере с бананами

1-07-2021, 13:35

Глобальное потепление: В Киеве за июнь установлено 10 температурных рекордов

1-07-2021, 13:27

В Киеве уволили руководителя и всех сотрудников Коммунальной службы перевозок

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

В Луганской области 17 новых случаев COVID-19 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня