В Счастье украли на ремонте инфраструктуры 500 тысяч гривень

СБУ раскрыла хищение бюджетных денег, выделенных на реконструкцию инфраструктуры в Счастьенском районе Луганской области. Участники сделки вывели в тень почти 500 тысяч гривень.

По предварительным данным следствия, местная строительная фирма в 2019 году выиграла тендер на проведение капремонта объектов, находящихся на балансе одного из сельсоветов. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были отремонтировать несколько зданий и восстановить уличное освещение.

При этом установлено, что участники схемы искусственно завысили объем и стоимость работ, а также использовали низкокачественные стройматериалы.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.