В Северодонецке презентовали фантастический проект новой областной больницы

В Луганской ОГА новую областную больницу в Северодонецке хотят строить уже в 2022 году. Если Кабмин подтвердит гарантии оплаты строительства.

Об этом заявлено на встрече председателя облгосадминистрации Сергея Гайдая с представителями Австрийской компании VAMED ENGINEERING GmbH сегодня, 8 июля.

Как заявил глава Луганской области, министр здравоохранения Виктор Ляшко готов поддержать строительство областной больницы именно по этому предложению.

«Во время проектирования мы попытались учесть все потребности жителей Луганской области. Там будут работать 260 врачей, 400 медицинских сестер и примерно 300 человек прочего персонала. Это почти 1000 рабочих мест. Многопрофильная больница рассчитана на 315 коек, там будут действовать перинатальный и онкологический центры, где установят современное оборудование», - отметил Региональный менеджер компании в странах СНГ и Ближнего Востока, руководитель проекта Михаэль Бриде.

Также отмечен дизайн и энергоэффективность новой пятиэтажной областной больницы. В частности, на крыше будут установлены солнечные батареи, а по всему зданию внедрят систему управления. Об этих и других технических моментах рассказал технический менеджер проекта, главный архитектор Харальд Кастнер.

Председатель областной государственной администрации добавил, что за период, прошедший с первой встречи с австрийскими партнерами, он заручился поддержкой Президента и Премьер-министра Украины по строительству новой больницы.

«Учитывая то, что на протяжении двух-трех недель Правительство утвердит сумму государственных гарантий на следующий год, мы приложим все усилия, чтобы наш проект попал в соответствующий перечень», - акцентировал Сергей Гайдай.

Глава Луганщины обратил внимание австрийской стороны, для нашей области строительство современной больницы крайне актуально как в социальном плане, так и в экономическом и политическом - это поможет вернуть врачей, которые ранее уехали из региона, и пригласить лучших специалистов из других уголков страны. Это, как сказал Сергей Гайдай, станет важным сигналом для общества.