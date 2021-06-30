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В Луганской области 17 новых случаев COVID-19 и трое умерших

Сегодня, 10:04 citynews.net.ua | Напечатать

За 7 июля в Луганской области выявлено 17 новых заболевших COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом умерли три человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26694 случая коронавируса. От осложнений умерли 954 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 404 человека, умерли 23 больных, выздоровели 872 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве - 181 и Киевской области - 50, а также в Днепропетровской - 41, Львовской - 29 и Винницкой - 24 областях.

Также за 7 июля в Украине 104 680 человек привито против COVID-19. Одну дозу получили 42029 человек, полностью иммунизированы - 62651 человек.


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