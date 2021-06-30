В Луганской области российские боевики обстреляли Золотое, Новозвановку и Причепиловку

В Луганской области российские боевики обстреляли Золотое, Новозвановку и ПричепиловкуСегодня, 09:54
7 июля в Луганской и Донецкой областях российские боевики 6 раз обстреливали позиции ВСУ и украинские населенные пункты.
В Луганской области боевики обстреляли поселок Золотое-4 из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Причепиловка военные формирования Российской Федерации обстреливали украинских военных из тяжелых минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Сегодня ночью, 8 июля, российские террористы обстреляли поселок Новозвановка из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Донецкой области поселок Пески российские боевики обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Старогнатовка российские оккупанты вели обстрел из минометов 82-го калибра.
Возле Луганского украинские военные были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Авдеевку российские войска обстреливали из ручных противотанковых гранатометов.
В результате обстрелов один украинский военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра, 8 июля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Опытное боевики обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Невельского боевики обстреливали ВСУ из запрещенных минскими соглашениями тяжелых минометов 120-го калибра.