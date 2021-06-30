В Луганской области российские боевики обстреляли Золотое, Новозвановку и Причепиловку

7 июля в Луганской и Донецкой областях российские боевики 6 раз обстреливали позиции ВСУ и украинские населенные пункты.

В Луганской области боевики обстреляли поселок Золотое-4 из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Причепиловка военные формирования Российской Федерации обстреливали украинских военных из тяжелых минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Сегодня ночью, 8 июля, российские террористы обстреляли поселок Новозвановка из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области поселок Пески российские боевики обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Старогнатовка российские оккупанты вели обстрел из минометов 82-го калибра.

Возле Луганского украинские военные были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Авдеевку российские войска обстреливали из ручных противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов один украинский военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 8 июля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Опытное боевики обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Невельского боевики обстреливали ВСУ из запрещенных минскими соглашениями тяжелых минометов 120-го калибра.