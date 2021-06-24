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Кабмин выделил 18 млн гривень на покупку 65 квартир для переселенцев на условиях софинансирования с местными громадами

Сегодня, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет Министров Украины на своем заседании 7 июля 2021 распределил субвенцию из государственного бюджета и направил 18 млн гривень на приобретение жилья внутренне перемещенным лицам.

За счет соответствующего распределения планируется приобрести 65 объектов недвижимости для примерно 201 ВПО.

В Луганской области приобретут всего две квартиры в городе Горское.

В Донецкой области переселенцы получат жилье в Илльиновской сельской громаде (2 объекта), Северской городской громаде (2 объекта), Бахмутской городской громаде (3 объекта), Авдеевской городской громаде (7 объектов), Торецкой городской громаде (1 объект).

Также для переселенцев будет приобретено жилье в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Ровенской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.

Распределение субвенции формируется на основании полученных решений об утвержденном софинансировании из местного бюджета. Распределение остальных средств, по результатам одобренных предложений, ожидается в ближайшее время.


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Кабмин выделил 18 млн гривень на покупку 65 квартир для переселенцев на условиях софинансирования с местными громадами » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня