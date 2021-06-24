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Бывший боевик «ЛНР» вернулся к мирной жизни в Украине по программе СБУ

Сегодня, 10:26 citynews.net.ua | Напечатать

Бывший участник незаконного вооруженного группировки, действовавшей в Луганской области в 2014 году, вернулся к мирной жизни с помощью программы Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома».

После тщательной проверки со стороны спецслужбы суд освободил его от уголовной ответственности.

Оперативники СБУ установили, что весной 2014 житель Луганской области добровольно вступил в НЗФ «Призрак». В составе формирования он строил и укреплял блокпосты на въезде в Лисичанск. Затем обеспечивал на них пропускной режим.

Впоследствии мужчина осознал, что НЗФ занимается вымогательством и грабежами местного населения, а он сам стал жертвой российской пропаганды. Он покинул группировку и выехал за пределы Украины, чтобы избежать уголовных преследований.

Но потом решил воспользоваться программой, чтобы вернуться к мирной жизни в Украине. К этому его подтолкнули, в том числе положительные примеры: двое его родственников в течение 2019-2020 годов были освобождены от уголовной ответственности при схожих обстоятельствах.

Бывший участник НЗФ предоставил все необходимые показания в процессе проверки СБУ. Она подтвердила, что человек не участвовал в боевых действиях на стороне террористов и не совершил других тяжких преступлений против мирного населения и украинских военных.

За весь период действия программы «Тебя ждут дома» от уголовной ответственности после проверок было уволено более 400 человек.


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