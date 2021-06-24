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Сергей Гармаш: Никаких перемен в Минском процессе сегодняшняя встреча с новым модератором от ОБСЕ не предвещает

Вчера, 15:42 citynews.net.ua | Напечатать

Сергей Гармаш, представитель Донецка на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях, рассказал о сегодняшнем заседании политической подгруппы, которое закончилось практически сразу после очередной российской провокации с привлечением к процессу осужденной террористки.

По его словам сегодня в политической рабгруппе ТКГ состоялся, дебют нового модератора от ОБСЕ Сильвии Берманн.

«Было подленько со стороны представителя России Дмитриевского, пользуясь неопытностью человека, спровоцировать ее на объявление неформальной консультации — формальным заседанием» - написал Сергей Гармаш на своей странице в фейсбук после заседания.

«Мы предупреждали, что в официальных заседаниях, украинская сторона может быть представлена только в полном составе, с представителями ОРДЛО от Украины. Раз заседание объявлено официальным — мы с Казанским сели за стол переговоров.

После недолгого замешательства, в Донецке все-таки решили сорвать начавшийся диалог и втащили, так сказать, в студию Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность.

Мы, как и предупреждали, в таком случае были вынуждены выйти из виртуальной «комнаты переговоров».

Впоследствии вышли и все остальные. Госпожа Берманн оказалась в неловкой ситуации: одна, на фоне самовара за ее спиной… Фактически, Дмитриевский подставил ее своей провокацией. Но это хорошая наука, пусть вспоминает, как работать с россиянами (была послом Франции в Москве).

К сожалению, никаких перемен в Минском процессе, сегодняшняя встреча с новым модератором от ОБСЕ не предвещает. Мы виртуально познакомились. В личном общении она очень приятная женщина.

Но на общей неформальной сессии новый модератор заявила о сохранении старых «практик», которыми предыдущий модератор, собственно, и завел работу подгруппы в тупик. А именно: «не интересоваться статусом участников рабочей группы». То есть, не спрашивать, кто они и кого и з членов ТКГ представляют, что прямо прописано в Минских соглашениях. Представитель ОРДО от России Михайлова аж засветилась: «Очень радостно, что Вы придерживаетесь этого же пути».

По сути, «этот путь» означает, что в процессе так и не появится второй стороны конфликта: Россия будет заявлять, что она посредник, а ее марионетки из Луганска и Донецка будут продолжать самопровозглашать себя «сторонами конфликта», не имея при этом никакой субъектности.

Ну, а если нет второй стороны, то и конструктивный диалог невозможен. Жаль, если смена модераторов превратится в упущенный шанс начать реальный диалог о политическом урегулировании. Завтра ТКГ. Ожидается объявление еще одной кадровой ротации…» - пишет представитель Донецка в ТКГ со стороны Украины.


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Сергей Гармаш: Никаких перемен в Минском процессе сегодняшняя встреча с новым модератором от ОБСЕ не предвещает » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня