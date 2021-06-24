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Зеленский отказался увольнять Татарова

Вчера, 14:26 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием освобождения заместителя руководителя его Офиса Олега Татарова — увольнять заместителя Ермака не будет.

В тексте ответа на петицию об увольнении Олега Татарова указывается, что «никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством».

Кроме того, Зеленский добавил, что органы государственной власти могут действовать «на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины».

Президент напомнил, что его Офис руководствуется документами, которые определяют выше сказанное.

Автор петиции, председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что таким образом президент отказался освобождать Татарова, аргументируя это тем, что «никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством».  Шабунин также обвинил Зеленского в отмазывания Татарова от наказания за преступление, которые расследовало НАБУ.

Шабунин: 

Это дешевая ложь, ведь президент Украины имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП — и Зеленский неоднократно этим правом пользовался.

Поэтому дискуссия о «ценностях» действующего президента окончательно закрыта.

Владимир Зеленский разделяет ценности Татарова. А это значит, что президент: поддерживает «отмазывание» убийц майдановцев и не видит проблем в коррупционных преступлениях Татарова.

И теперь мы точно знаем, что именно Владимир Зеленский дал указание отмазать Олега Татарова от наказания за преступление, доказанное детективами НАБУ.

Именно по приказу президента были организованы незаконные решения судов, ОГП, ГБР и СБУ, только бы Татаров остался безнаказанным.

Своей подписью Владимир Зеленский показал, что его мировоззрение не имеет ничего общего ни с ценностями Революции Достоинства, ни с ценностями цивилизованного мира.

Петицию об увольнении заместителя Ермака подали 26 марта. Автор петиции отмечает, что Татаров «организовал ряд незаконных решений, используя для этого свой пост заместителя председателя Офиса президента Зеленского».

В декабре 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

По мнению следователей бюро, Татаров может быть причастен к даче взятки за фальсификацию экспертизы по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

В результате действий генеральной прокурорки Ирины Венедиктовой (с подачи Офиса Зеленского) Татарову удалось уйти от суда и следствия.


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