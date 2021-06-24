» » Российские боевики обстреливают Луганскую область из тяжелых минометов - 1 погибший и 3 раненых

Российские боевики обстреливают Луганскую область из тяжелых минометов - 1 погибший и 3 раненых

Сегодня, 09:54 citynews.net.ua | Напечатать

5 июля в Луганской и Донецкой областях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Золотое-4 из тяжелых минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошковского российские боевики вели обстрел украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Причепиловка и Крымское российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Поселок Новозвановка российские террористы обстреляли из гранатометов различных систем.

В Донецкой области Авдеевку обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали украинских военных  из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Чермалыка российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций по противотанкового ракетного комплекса.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще трое украинских военных получили ранения. 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:15

Жители Луганской области «подарили» мошенникам 42 тысячи гривень

Сегодня, 13:18

Где безопасно купаться в Луганской области: мониторинг качества воды в июле 2021 года

Сегодня, 11:11

Гражданин Грузии за 200 долларов пытался въехать в Украину из оккупированного Донецка

Сегодня, 10:26

Российские боевики из Луганска хотят участвовать в переговорах с США

Сегодня, 10:01

В Луганской области 25 новых случаев COVID-19 и один умерший

Сегодня, 09:54

Российские боевики обстреливают Луганскую область из тяжелых минометов - 1 погибший и 3 раненых

Вчера, 17:07

Полиция и лесники в Луганской области помогли украсть древесину на 2 млн гривень

Вчера, 15:07

Верховной Раде рекомендовали упростить получение украинских паспортов переселенцами и ветеранами АТО

Вчера, 14:52

СБУ заочно обвинила двух боевиков в пытках украинских военнослужащих

Вчера, 14:24

7 июля в Лисичанске будет ограничено водоснабжение

Вчера, 12:33

В Луганской области СБУ завершила следствие по хищению средств налогоплательщиков на ремонте детского дома и парка

Вчера, 12:00

КПВВ в Станице Луганской за неделю пересекли 18 153 человек

Новости Украины:

Вчера, 17:24

Необычный досуг на вечер: онлайн-игры на двоих с интересным управлением

Вчера, 12:25

Из-за ливневых дождей в Одессе подтоплены десятки улиц и ограничили движение троллейбусов

Вчера, 12:22

В Киеве временно ограничили движение по ул Ивана Франка

2-07-2021, 15:26

В Киеве 4 июля закроют станцию метро «Дворец спорта»

1-07-2021, 14:17

В Одессе пограничники обнаружили кокаин на 10 млн долларов в контейнере с бананами

1-07-2021, 13:35

Глобальное потепление: В Киеве за июнь установлено 10 температурных рекордов

1-07-2021, 13:27

В Киеве уволили руководителя и всех сотрудников Коммунальной службы перевозок

1-07-2021, 13:09

В Киеве появятся мемориальные доски в честь актера Богдана Ступки, воина Игоря Белошицкого и писателя Григора Тютюнника

30-06-2021, 17:01

В июне в Киеве зафиксирован всплеск домашнего и гендерного обусловленного насилия

25-06-2021, 17:37

Львов накрыл ураган: сломаны деревья и остановлен электротранспорт - видео

24-06-2021, 11:11

В Украине оценят уровень безбарьерности

24-06-2021, 11:04

Возможно ли чтобы качественные детские шапки стоили недорого?

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

Российские боевики обстреливают Луганскую область из тяжелых минометов - 1 погибший и 3 раненых » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня