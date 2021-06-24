Российские боевики обстреливают Луганскую область из тяжелых минометов - 1 погибший и 3 раненых

5 июля в Луганской и Донецкой областях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Золотое-4 из тяжелых минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошковского российские боевики вели обстрел украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Причепиловка и Крымское российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Поселок Новозвановка российские террористы обстреляли из гранатометов различных систем.

В Донецкой области Авдеевку обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Чермалыка российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций по противотанкового ракетного комплекса.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще трое украинских военных получили ранения.