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Полиция и лесники в Луганской области помогли украсть древесину на 2 млн гривень

Сегодня, 17:07 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи и оперативные работники ГБР разоблачили противоправную схему хищения лесоматериалов более чем 2 млн гривен на территории Луганской области.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, представители организованной преступной группы выставляли на биржу качественные лесоматериалы по заниженным ценам. В документах прописывалось, что они якобы сгорели во время прошлогодних пожаров. Это позволяло значительно занижать цену на сырье. Кроме того, дельцы указывали меньшие объемы древесины, чем продавались на самом деле.

Организовал преступную группу предприниматель, ранее занимавший должность советника председателя одного из лесхозов. В группу также входили должностные лица ГП «Северодонецкое ЛМГ», ГП «Новоайдарское ЛМГ», экс-чиновник Луганского областного управления ЛМГ, бывший начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Указанным лицам способствовали местные работники правоохранительных органов, которые за вознаграждение «закрывали глаза» на нарушения.

По этой схеме 2 июля 2021 злоумышленники попытались вывезти лесоматериалы с территории госпредприятий. Работники ГБР провели масштабную операцию и остановили 26 грузовых автомобилей с прицепами и 3 манипулятора в разных населенных пунктах Луганской области.

Общее количество древесины в грузовиках составляла примерно 800 кубов, а по документам - только 308 кубов. То есть более 400 кубов лесопродукции планировали вывезти без всякого учета.

Ориентировочная общая сумма ущерба составляет более 2 млн гривен.

На сегодня проводятся комплексные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и собрания доказательств противоправной деятельности причастных лиц.

Сейчас направлены ходатайства в суд о наложении ареста на удаленную лесопродукцию, транспортные средства и документацию.


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