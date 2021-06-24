Верховной Раде рекомендовали упростить получение украинских паспортов переселенцами и ветеранами АТО

Комитет по правам человека рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об упрощенном получения украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Такое решение было принято во время заседания Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Во время заседания рассмотрен проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно упрощенного получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Законопроектом, в частности, предлагается урегулирования вопроса возможности представления деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о приеме в гражданство Украины теми категориями лиц, указанных в Указе Президента Украины № 594/2019.

По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины проект Закона № 5630 включить в повестку дня сессии Верховной Рады Украины девятого созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу.

Также участники заседания рассмотрели проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, № 4564.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что целью его принятия является законодательное урегулирование механизма внесения сведений о зарегистрированном месте жительства лица, временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также определения оформления документов, подтверждающих гражданство Украина, удостоверяющих личность или ее специальный статус, вклеивания фотографии по достижению соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины лицам, которые имеют место прописки на временно оккупированных территориях.

В своем заключении Комитет рекомендует по результатам рассмотрения принять законопроект № 4564 во втором чтении и в целом.