СБУ заочно обвинила двух боевиков в пытках украинских военнослужащих

Контрразведчики СБУ разоблачили двух боевиков так называемой «ДНР», которые подозреваются в нарушении законов и обычаев войны. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление силам АТО \ ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих.

Как сообщили в СБУ, двое жителей Донецкой области в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на «должностях» командиров подразделения так называемого «Батальона Восток», они принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманове.

Кроме того, по данным следствия, злоумышленники жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление, не оказывали медицинской помощи раненым.

По имеющимся данным, в настоящее время главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрениях по: