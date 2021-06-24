СБУ заочно обвинила двух боевиков в пытках украинских военнослужащих

СБУ заочно обвинила двух боевиков в пытках украинских военнослужащихСегодня, 14:52
Контрразведчики СБУ разоблачили двух боевиков так называемой «ДНР», которые подозреваются в нарушении законов и обычаев войны. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление силам АТО \ ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих.
Как сообщили в СБУ, двое жителей Донецкой области в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на «должностях» командиров подразделения так называемого «Батальона Восток», они принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманове.
Кроме того, по данным следствия, злоумышленники жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление, не оказывали медицинской помощи раненым.
По имеющимся данным, в настоящее время главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.
Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрениях по:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
- ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)
- ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.