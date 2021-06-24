В Луганской области СБУ завершила следствие по хищению средств налогоплательщиков на ремонте детского дома и парка

Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы, причастных к присвоению около 5 млн гривень средств налогоплательщиков.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, эти деньги были выделены на строительство в Луганской области двух объектов социальной инфраструктуры.

Сотрудники СБУ установили, что должностные лица подрядной организации, привлеченной к строительству детского дома и парка в Луганской области, искусственно почти вдвое завысили стоимость стройматериалов. Незаконно полученные средства правонарушители переводили в наличные через реквизиты фиктивных фирм, которые входили в состав «конвертационного центра» в Харькове.

Досудебное расследование показало, что завладение бюджетными финансовыми ресурсами совершено организованной преступной группой в составе директора строительной компании, ее бухгалтера и двух прорабов.

Всем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах преступной группой). Кроме этого, директор компании подозревается в служебном подлоге, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 УК Украины).

В июне 2021 материалы дела (54 тома) направлены на рассмотрение Северодонецкого городского суда Луганской области.