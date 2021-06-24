КПВВ в Станице Луганской за неделю пересекли 18 153 человек

По распоряжению командующего Объединенных сил на линии разграничения Луганской и ДОнецкой областей все КПВВ ежедневно, с 8.00 до 16.00, открыты для пропуска. В то же время, фактический пропуск осуществлялся только в двух из них.

Об этом сообщили в ДПСУ Украины.

Российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда «Счастье», «Золотой», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».

Ежедневно пропускные операции осуществлялись только через КПВВ «Станица Луганская». По сравнению с предыдущей неделей пассажиропоток снизился на 30%. Всего военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на временно оккупированную территорию 9469 человек, а на контролируемую территорию - 8684 человека.

Кроме того, пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 6 граждан. Пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.

Движение дорожным коридором через КПВВ «Новотроицкое» оккупанты открывают только дважды в неделю. За неделю через этот КПВВ последовали 433 граждан и 68 транспортных средств в сторону временно оккупированной части Донецкой области, а 610 граждан и 99 транспортных средств - в направлении контролируемой территории.

Через КПВВ «Новотроицкое» и «Счастье» проехали 8 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста.

Напоминаем, что во время действия в Украине «зеленого» уровня эпидемической опасности граждане прибывают на контролируемую территорию без прохождения самоизоляции. А иностранцам для пересечения линии разграничения необходимо иметь полис медицинского страхования.

В то же время, обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывания в КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.