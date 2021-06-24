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В Луганской области для 170 тысяч пенсионеров изменили размер пенсионных выплат

Сегодня, 11:55 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 июля в Луганской области автоматически произведен перерасчет составляющих пенсионных выплат, основанных на размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.
Из общего количества 324,5 тыс. пенсионеров Луганской области автоматизированным способом пересчитаны пенсии 170,5 тыс. человек.

Размеры повышения пенсии с июля 2021 каждому пенсионеру определены индивидуально, в зависимости от того, какая составляющая выплаты подлежала перерасчету - доплата за сверхнормативный стаж, доплата до минимального размера пенсии, повышение или надбавка.

Пересчет проведения органами Пенсионного фонда Украины Луганской области в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021».

Также во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2021 № 127 «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году» доплату к пенсии (до 100 грн) получили 3,5 тыс. Пенсионеров, которым назначена пенсия в 2019-2020 годах, и в течение этого года не было проиндексировано.


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