В Луганской области лабораторно подтверждены 2 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки.

За все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 тысяч 642 человек. Выздоровели - 25479, лечатся - 214 (70 - стационарно, 144 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 10,1 (при пороговом 60). Всего с начала пандемии В Луганской области от последствий коронавируса умерли 949 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 244 новых случая коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 14 человек.

По данным МОЗ, наибольшее количество новых случаев выявлено в Киеве - 101, Житомирской - 17, Одесской - 16, Киевской - 15 и Винницкой - 11 областях.

Такие низкие показатели заболеваемости характерны для выходных дней, когда лаборатории проводят меньше лабораторных исследований.