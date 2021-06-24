Российские боевики обстреливают Золотое из минометов

Российские боевики обстреливают Золотое из минометовСегодня, 09:54
4-5 июля в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
В Луганской области 5 июля российские террористы обстреляли окраины поселка Золотое-4 из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В Донецкой области поселок Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Авдеевку российские боевики обстреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Мирный российские наемники обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Берерзового оккупанты вели обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Тарамчука российские террористы обстреливали украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрела погиб военнослужащий из состава Объединенных сил.
Еще один украинский защитник получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи, воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.
В ответ на вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь.