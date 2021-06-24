Российские боевики обстреливают Золотое из минометов

4-5 июля в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области 5 июля российские террористы обстреляли окраины поселка Золотое-4 из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области поселок Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Авдеевку российские боевики обстреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирный российские наемники обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Берерзового оккупанты вели обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Тарамчука российские террористы обстреливали украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела погиб военнослужащий из состава Объединенных сил.

Еще один украинский защитник получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи, воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

В ответ на вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь.