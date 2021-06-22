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В Северодонецке полиции удалось задержать «телефонных» мошенников

Сегодня, 13:17 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера в полицию Северодонецка поступило сообщение 80-летней местной жительницы о том, что ей на стационарный телефон позвонила женщина, которая назвалась ее племянницей и сообщила, что в Луганске по его вине произошло ДТП и ей необходимы денежные средства на операцию пострадавшим. Женщина также сообщила, что за деньгами придет ее знакомый.

Также, как сообщили в пресс-службе полиции, с заявительницей общался неизвестный, представившийся следователем и сообщил, что деньги необходимы для того чтобы не возбуждать уголовное дело.

После разговора заявительница передала неизвестному, который пришел к ней домой 5000 грн, 1200 долларов США, 150 евро, 2000 российских рублей и свою пенсионную банковскую карточку, с которой в дальнейшем было снято 34000 грн.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники Управления уголовного розыска и полиции г. Северодонецк и других оперативных служб полиции Луганской области установили, что к совершению данного преступления причастны 43-летний мужчина и его 30-летняя жена, которые решили таким образом организовать семейный «бизнес».

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит наказание виде лишения свободы до трех лет.

На данный момент полицейскими проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.



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