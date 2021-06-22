В Лисичанске арестовали счета местного водоканала за 200 млн гривень долгов

Сегодня, 2 июля, состоялось заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя руководителя ВЦА по вопросам безопасности и общественного порядка - первого заместителя главы местной комиссии ТЭБ и ЧС Станислава Мосейко.

Как сообщили в пресс-службе ВЦА, во время заседания был рассмотрен вопрос о невозможности ведения хозяйственной деятельности ЛКСП «Лисичанскводоканал» из-за ареста текущего счета и обсуждены пути преодоления сложившейся ситуации.

Генеральный директор ЛКСП «Лисичанскводоканал» Юрий Явтушенко доложил о том, что 1 июля 2021 отделом принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины наложен арест на текущий счет ЛКСП «Лисичанскводоканал» в АО КБ «Приватбанк» в рамках производства на общую сумму 206,922 млн. грн., что привело предприятие к невозможности ведения хозяйственной деятельности.

Работа предприятия полностью парализована. Отсутствует возможность произвести оплату за энергоносители, горюче-смазочные материале, хлор, расходные материалы на ремонт сетей и оборудования, осуществить выплату заработной платы работникам предприятия.