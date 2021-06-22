В Луганской области 9 новых случаев COVID-19

За 1 июня в Луганской области лабораторно подтверждено 9 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в области выявлено 26 629 случаев коронавируса. Умерли от осложнений - 947 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 696 заболевших. Умерли от осложнений - 33 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявлено в Киеве - 194, Одесской - 53, Киевской - 50, Львовской - 49 и Донецкой - 39 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 2 236 497 человек, из них 2 169 584 человека выздоровели, 52 391 человек - умерли.