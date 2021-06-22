26 обстрелов за сутки в Луганской и Донецкой областях: Россия применяет артиллерию и тяжелые минометы

26 обстрелов за сутки в Луганской и Донецкой областях: Россия применяет артиллерию и тяжелые минометыСегодня, 09:47
1 июля российские боевики 26 раз обстреливали украинские населенные пункты в нарушение режима прекращения огня.
В Луганской области российские террористы обстреливали Новотошковское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Позиции ВСУ у Новоалександровка российские наемники обстреливали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
В поселке Золотое-4 российские террористы сбросили гранату с беспилотного летательного аппарата на украинских военных.
Сегодня, 2 июля российские войска вновь обстреляли поселок Золотое-4 из минометов 82-го калибра.
Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10».
В Донецкой области город Авдеевку 8 раз обстреляли из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Водяное, Талаковку и Широкино российские оккупанты обстреливали из тяжелых минометов минометы 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
Зайцево и Победу российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Опытного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Район Старогнатовки российские оккупанты трижды обстреливали артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.
В районе Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также, оккупанты совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевка из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.
Сегодня утром российские террористы возобновили обстрел Авдеевки из артиллерии и тяжелых минометов.
В результате обстрелов ранен один боец ВСУ. Состояние раненого средней тяжести.
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.