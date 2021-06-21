В Луганской области 8 громад хотят открыть центры помощи пострадавшим от домашнего насилия

Восемь громад Луганской области подали заявки на субвенцию для создания специализированных служб, которые будут помогать пострадавшим от домашнего насилия и насилия по признаку пола. Об этом сообщилив пресс-службе ОГА.

30 июня заместительница председателя Луганской облгосадминистрации Екатерина Безгинская провела заседание Областного координационного совета по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития, предотвращения домашнего насилия и противодействия торговле людьми.

Директорка Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Элеонора Полищук рассказала, что с целью оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия и насилия по признаку пола в области работает ряд специализированных служб.

Среди них 12 мобильных бригад, три приюта с услугой круглосуточного проживания, дневной центр социально-психологической помощи, пять кабинетов неотложной анонимной медико-психологической помощи пострадавшим от сексуального насилия, региональная «горячая линия» по вопросам предотвращения и противодействия домашнему и гендерно обусловленному насилию, дискриминации по признаку пола.

Вместе с тем, для расширения сети специализированных служб в текущем году впервые предусмотрена субвенция в размере 274 млн гривень из государственного бюджета местным бюджетам на создание приютов, дневных центров, мобильных бригад социально-психологической помощи.

Заявки на получение субвенции подали восемь территориальных громад области на сумму более 17,6 млн гривень. Сейчас комиссией при Минсоцполитики ведется работа по рассмотрению присланных заявок.