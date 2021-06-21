В Золотом женщина умерла от отравления грибами

В конце июня 2021 в Луганской области зарегистрирован летальный случай отравления дикорастущими грибами. Об этом сообщает Луганский лабораторный центр МОЗ Украины.

Жительница города Золотое, 56 лет, была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии после употребления грибов, где умерла через 1,5 суток, от печеночно-почечной недостаточности.

По словам пострадавшей, она собирала грибы в лесополосе возле населенного пункта, затем их отварила и поджарила.

Через пять часов после употребления она уже была госпитализирована с выраженными клиническими симптомами. Сама пострадавшая считала, что она употребляла подберезовики. По данным медицинского учреждения - отравление бледной поганкой.

Медики напоминают правила сбора и употребления грибов: