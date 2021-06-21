В Золотом женщина умерла от отравления грибами

В Золотом женщина умерла от отравления грибамиСегодня, 15:21
В конце июня 2021 в Луганской области зарегистрирован летальный случай отравления дикорастущими грибами. Об этом сообщает Луганский лабораторный центр МОЗ Украины.
Жительница города Золотое, 56 лет, была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии после употребления грибов, где умерла через 1,5 суток, от печеночно-почечной недостаточности.
По словам пострадавшей, она собирала грибы в лесополосе возле населенного пункта, затем их отварила и поджарила.
Через пять часов после употребления она уже была госпитализирована с выраженными клиническими симптомами. Сама пострадавшая считала, что она употребляла подберезовики. По данным медицинского учреждения - отравление бледной поганкой.
Медики напоминают правила сбора и употребления грибов:
- лучше не употреблять дикорастущих грибов совсем. Особенно это касается детей, пожилых людей и тех, которые имеют заболевания пищеварительного тракта
- при возникновении малейших сомнений относительно вида найденных грибов - не помещайте их в корзину!
- не покупайте грибы на стихийных рынках или у продавцов вдоль автодорог;
- если после употребления грибов у вас или ваших близких наблюдаются симптомы отравления - немедленно вызывайте «скорую помощь», не ждите облегчения и не занимайтесь самолечением. Не теряйте время!