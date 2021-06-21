Офис генпрокурора перетасовал отдел расследования военных преступлений РФ в Украине

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова забрала под свое руководство департамент, который расследует преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта. Соответствующий приказ был опубликован на сайте Офиса генпрокурора 30 июня.

Днем ранее, 29 июня, Венедиктова забрала его у своего заместителя Гюндуза Мамедова и передала другому заместителю Максиму Якубовскому, ранее работавшем в одной из организаций Виктора Медведчука.

Этим приказом генпрокурорка оставляет за собой Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершивших в условиях вооруженного конфликта. На нем стоит подпись и. о. генпрокурора Максима Якубовского, которому передали департамент за день до этого.

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта создали в 2019 году. Он занимается расследованием преступлений, которые посягают на основы национальной безопасности Украины, неприкосновенность государственных границ, и преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Этот же департамент сотрудничает с Международным уголовным судом по преступлениям России, а также сопровождает расследование дела в отношении организации «Украинский выбор», которую возглавляет Виктор Медведчук.

С 2012 по 2014 годы Якубовский работал юристом в компании Независимый украинский центр правовых инициатив и экспертиз Правова держава, созданном при Украинском выборе. С 2015 по 2017 год занимал должность в военной прокуратуре Южного региона, затем был заместителем главного военного прокурора Украины.