За 30 июня в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области поселок Золотое-4 российские боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи поселка Орехово украинских военных обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия со стороны оккупированных РФ районов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет российского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

В Донецкой области Новоселовку российские террористы обстреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Новогородское российские оккупанты дважды обстреливали украинские позиций из вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

А у Красногоровки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Приазовье, у Водяного, оккупанты дважды обстреливали наши позиции по автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра, 1 июля, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.