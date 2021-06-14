Медицинские эксперты Северодонецка рассказали о вакцинации против COVID-19 в регионе

30 июня 2021 состоялся онлайн-брифинг с врачами об особенностях вакцинальной кампании в регионе. В обсуждении приняли участие Александра Антоненко — главный врач Старобельского районного центра первичной медико-санитарной помощи, експертка с общей практики и семейной медицины Департамента здравоохранения и Роман Сидоренко

— медицинский директор Центра первичной медико-санитарной помощи Кременского горсовета.

Украина на 4-м этапе Дорожной карты вакцинации — прививаться могут люди с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 лет.

Спикеры напомнили, что прививки являются добровольными, бесплатнымы и поэтапнымы. Сейчас Украина перешла на 4-й этап Дорожной карты вакцинации — теперь прививаться могут люди с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 лет. Сейчас вакцинируют медиков, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, людей в возрасте от 60 лет, маломобильных граждан, социальных работников, педагогов, священнослужителей, военнослужащих и сотрудников структур государственной безопасности, членов Олимпийской и Паралимпийской сборных Украины, работников органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, работников критической инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и санаторно-курортных учреждений, а также организованные коллективы с 50+ желающими вакцинироваться.

Если человек относится к приоритетной группе, он может записаться на вакцинацию в ближайший пункт прививки, позвонив в его регистратуру (перечень на vaccination.covid19.gov.ua) или к семейному врачу.

Роман Сидоренко сообщил, что сейчас в Луганской области открыто 2 центра массовой вакцинации — в Северодонецке и Старобельске, где могут прививаться все желающие. Для этого нужно записаться в лист ожидания через портал или мобильное приложение "Дія" или через национальный контакт-центр МОЗ 0800 60 20 19. Приоритет будет предоставляться пожилым людям. После записи вам перезвонят и сообщат о дате и деталях прививки.

Всем, кто получил 1-ю дозу, гарантированная 2-я доза вакцины

Александра Антоненко отметила, что все, кто получил первую дозу, гарантированно получат и вторую. Это касается всех вакцин, используемых в Украине.

Для вакцинации второй дозой граждан приглашают телефонным звонком по номеру, который они оставили после первой прививки. Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат 2-ю дозу в тех же центрах. Если же на вакцинацию вас записывал работодатель, он организует и вторую прививку.

Спикерка также добавила, что повторную прививку рекомендуется делать в определенный срок: для вакцин Oxford/AstraZeneca — 12 недель Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21-28 дней CoronaVac/Sinovac Biotech — 28 дней. Если человек пропустил время второй прививки, следует сделать ее при первой возможности.

Врачи заверили, если после вакцинации появились такие реакции, как боль и покраснение в области введения инъекции, слабость, сонливость, небольшое повышение температуры — это не повод для волнений. Такие реакции являются нормальными, и через несколько дней эти симптомы исчезают. Врачи обратили внимание на необходимость защиты людей пожилого возраста от COVID-19, ведь именно они имеют риск тяжелого течения коронавируса. Кроме того, хронические болезни сердечно-сосудистого характера, сахарный диабет, заболевания иммунной системы или нарушение функции свертывания крови не являются противопоказанием к вакцинации.

Как вакцинироваться людям с временно оккупированных территорий

Люди, проживающие на временно оккупированных РФ территориях Украины также могут получить свою дозу вакцины. Для этого нужно позвонить в Минздрав 0800 60 20 19 и сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупирован) и ваши данные. Затем человек выбирает пункт прививки, где ему удобно получить вакцину и получает код-идентификатор. Этот код человек должен назвать на линии разграничения. После этого можно осуществлять вакцинацию в определенном пункте. Для записи на получение 2-й дозы вакцины снова следует позвонить в контакт-центр.

О международном свидетельстве о вакцинации

Спикеры отметили, что человек, который завершил цикл вакцинации, то есть привился двумя дозами, может получить международное свидетельство о вакцинации. Этот документ уже выдают в Украине. Его можно получить только в бумажной форме у семейного врача или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения.

Кроме этого, сейчас в тестовом режиме запускают так называемые «ковидные сертификаты» — аналоги цифрового COVID-сертификата ЕС. Этот документ будет свидетельствовать о вакцинации, отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19. «Ковидний сертификат» можно будет получить как в цифровой, так и в бумажной форме. Когда такие сертификаты начнут выдавать всем вакцинированным двумя дозами, пока еще неизвестно.

Вакцины — единственный способ защиты от новых штаммов SARS-CoV-2 или тяжелого течения болезни

Недавно появился новый штамм коронавируса - «Дельта». Сейчас в Украине выявлены два случая инфицирования ним. Этот штамм активно поражает людей молодого возраста. Среди симптомов — высокая температура, боль в мышцах. Вакцины против COVID-19, имеющиеся в настоящее время в Украине, эффективные против штамма «Дельта». Согласно предварительной публикации исследований, проведенных в Великобритании, имеющиеся вакцины от COVID-19 продемонстрировали высокий уровень эффективности в защите и предотвращении тяжелых последствий от штамма «Дельта».

По состоянию на 29 июня 2021 Луганская область имеет самые низкие темпы вакцинации, всего привито 38238 человек, а это 1,81% от населения региона. Тех, кто получил две дозы, в области — 17 509, это лишь 0,83%. По всей Украине сделано более 2 миллионов прививок.

Проверенную информацию о вакцинации от COVID-19 можно найти на vaccination.covid19.gov.ua.