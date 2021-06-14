В Лисичанске педагоги и дети запустили на краудфандинговой платформе сбор средств на сенсорную панель

В Луганской области ученики и педагоги Лисичанской школы № 5 Лисичанского городского совета Луганской области запустили собственную инициативу «3D сенсорная стена» на краудфандинговий платформе GoFundEd.

Учитель-логопед Ирина Хомякова и учитель-дефектолог Евгения Левикина решили в ресурсно-развивающей комнате сделать 3D-сенсорную стену для формирования умения ориентироваться в мире природы, которая будет поощрять интерес к явлениям природы и ее изменений у детей с особыми образовательными потребностями, а также учеников младшей школы.

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3D-стена будет создана для 11 детей с ООП, 147 учащихся начальной школы, 11 учителей и специалистов.

Учителя начальной школы вместе с детьми будут иметь возможность посещать нашу ресурсную комнату и проводить занятия по предмету «Я исследую мир» с привлечением фактурных материалов 3D-стены. Чем больше различных сигналов от органов чувств получает центральная нервная система, тем больше создается нейронных связей, развивает мозг ребенка.

Также педагоги уверены — тактильная-сенсорная терапия поможет минимизировать проявления расстройства аутистического спектра, через развитие сенсорики мы даем детям механизмы познания мира.