Глава Агентства ООН по делам беженцев в Украине побывала с визитом на КПВВ в Луганской области

23 июня Каролина Линдхольм Биллинг, новоназначенная глава Агентства ООН по делам беженцев в Украине, побывала с визитом в Луганской области и посетила КПВВ в Станице Луганской и Счастье.

«КПВВ в Станице Луганской — единственный на сегодняшний день работающий КПВВ в Луганской области. После решения украинского правительства о смягчении карантинных ограничений и отмене обязательной самоизоляции или ПЦР-тестирования для лиц, пересекающих линию разграничения на Донбассе, количество тех, кто пересекает данное КПВВ, увеличилось в три раза», — сообщил глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Сейчас количество пересекающих КПВВ в Станице Луганской выросло с привычных 1500 человек — именно столько людей в среднем пропускали за сутки во время карантина — до 4600 человек. Такое количество зафиксировали 23 июня.

«Проинспектировали с представителем УВКБ ООН в Украине работу электрокаров гуманитарная миссия «Пролиска», которые на сегодняшний день являются единственным транспортом на данном КПВВ. В связи с увеличившимся количеством пересекающих КПВВ в Станице Луганской, электрокары теперь курсируют каждые 2-3 минуты», — отметил Евгений Каплин.

Напомним, с начала запуска электрокаров в августе 2019 г. и по состоянию на июнь 2021 г. данным видом транспорта на КПВВ «Станица Луганская» бесплатно воспользовались более 221 300 человек.