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ЕС ввел новые санкции против белорусской экономики из-за самолета Ryanair, похищения Протасевича и Софии Сапеги

Сегодня, 14:53 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня Совет ЕС ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на серьезные нарушения прав человека в Беларуси и жестокие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также за принудительную посадку рейса авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и связанное с этим задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги.

Новые целевые экономические санкции включают запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт кому-либо в Беларуси оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенного в первую очередь для использования в целях мониторинга или перехвата Интернета и телефонных коммуникаций, а также товаров и технологий двойного назначения для военного использования и в адрес определенных лиц, организаций или органов в Беларуси.

Ограничена торговля нефтепродуктами, хлористым калием ("поташ") и товарами, используемыми для производства или изготовления табачных изделий.

Кроме того, доступ к рынкам капитала ЕС ограничен, а предоставление страхования и перестрахования белорусскому правительству и белорусским государственным органам и учреждениям запрещено.

Наконец, Европейский инвестиционный банк прекратит любые выплаты или платежи по любым существующим соглашениям в отношении проектов в государственном секторе, а также по любым существующим контрактам на оказание услуг технической помощи.

Государства-члены также должны будут предпринять действия по ограничению участия в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.

Сегодняшнее решение полностью реализует выводы Европейского совета от 24 и 25 мая 2021 года, в которых главы государств и правительств ЕС призвали Совет запретить пролет воздушного пространства ЕС белорусских авиакомпаний и предотвратить доступ в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями, а также принять необходимые меры, включая дополнительные списки физических и юридических лиц на основе соответствующей санкционной базы, и принять дальнейшие целевые экономические санкции. Все эти меры уже введены в действие.

С октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры против Беларуси.

Эти меры были приняты в ответ на мошеннический характер президентских выборов в стране в августе 2020 года, а также запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов.

В общей сложности 166 физических и 15 юридических лиц в настоящее время подвергаются ограничительным мерам, которые включают в себя замораживание активов, применимое как к физическим, так и к юридическим лицам, и запрет на поездки для физических лиц.


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ЕС ввел новые санкции против белорусской экономики из-за самолета Ryanair, похищения Протасевича и Софии Сапеги